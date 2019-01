Successo per l’evento di solidarietà organizzato da Semi di pace e Lions club Tarquinia

Batte forte il cuore della solidarietà del Lions club Tarquinia e di Semi di Pace. La cena di gala organizzata il 19 gennaio per il progetto “Rondini” ha permesso di raccogliere oltre 2200 euro per l’attivazione alla Cittadella, sede della onlus, di un centro gratuito di ascolto psicologico e assistenza legale, coordinato da un’equipe di esperti, per dare supporto alle donne vittime di violenza, ai giovani che hanno subito di bullismo e alle persone con dipendenza patologica dal gioco d’azzardo.

La generosità dei partecipanti. La conduzione impeccabile e magistrale della giornalista di Mediaset Alessandra Viero. Le parole emozionanti del presidente di Semi di pace Luca Bondi, del coordinatore del progetto “Rondini” Simone Scataglini, dell’avvocato Giuseppina Di Gennaro e della psicologa Maria Cecilia Dionisi, responsabili del centro di ascolto. L’elegante location dell’hotel Brizi country chic. L’animazione perfetta dell’associazione City in fiesta. Sono stati gli ingredienti per il successo dell’evento.

“Ringrazio gli amici che hanno aderito alla serata – dichiara il presidente del Lions club Tarquinia, l’avvocato Paolo Pirani – ma un encomio particolare lo meritano Alessandra Viero, che ha accettato immediatamente il mio invito non appena ha saputo il tema e la finalità dell’evento, e a Giordano Brizi, che ci ha ospitato e ha donato al progetto “Rondini” una parte della quota di partecipazione. I miei ringraziamenti vanno inoltre a tutti coloro che, seppure assenti, hanno voluto partecipare con un contributo solidale alla serata”.

“Siamo contenti che le persone abbiano capito l’importanza di questo progetto – dichiara il coordinatore Simone Scataglini -. Il servizio, che ha ricevuto un finanziamento della Regione Lazio, partirà a febbraio. Ringrazio, a nome di Semi di Pace, l’avvocato Paolo Pirani per aver creduto in noi. La collaborazione con il Lions club Tarquinia proseguirà in futuro. Abbiamo aperto insieme una strada e vogliamo proseguirla fino in fondo, per rafforzare sempre di più il centro di ascolto psicologico e assistenza legale e promuovere iniziative di sensibilizzazione ed educazione”.

L’ottima riuscita della raccolta fondi è stata possibile anche per la sensibilità dimostrata da prestigiosi brand della moda italiana e internazionale, che hanno a messo disposizione alcune creazioni per la lotteria benefica.