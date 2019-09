Buona la prima per “Anteprima Etrusca”! L’evento, organizzato dalla Pro Loco con il supporto di Viva Tarquinia, ha visto un notevole afflusso di persone, tra cui molti villeggianti del Lido e di Marina Velca.



Dopo il salotto con Fabio Carlotti e Laura Pastore, che hanno presentato i loro libri nel tardo pomeriggio, alle 20:00 è iniziata la festa etrusca, con la visita ad Etruscopolis, la rappresentazione teatrale, il ballo antico, la rievocazione dei riti propiziatori, le degustazioni, gli spettacoli di Rudi Macaggi ed il concerto di Francesco Landucci.



Vera ovazione per il Teatro Popolare di Tarquinia, che con la commedia originale “Noi e gli Etruschi ai confini della realtà” ed i balli antichi del gruppo di Patrizia Giorgini ha fatto divertire una folla di gente.



Una degli ideatori, Laura Liguori, tiene a ringraziare tutti i partecipanti e l’organizzazione: “una festa che é stata possibile grazie all’idea di Alberto Tosoni ed all’impegno gratuito di molte persone che si sono spese per l’ottima riuscita di tutto, ed all’aiuto di molte realtà locali (Hotel Tarconte, Civico Zero Resort, In Tarquinia Albergo Diffuso, Agriturismo Bagaglia, Media-Re, Camping Tuscia Tirrenica). Simbolicamente, vestendo i panni dei nostri avi, io ed Emiliano Mariani abbiamo fatto un gemellaggio tra Tarquinia e la toscana Bibbona: speriamo davvero che questo sodalizio rappresentato in costume possa essere, con l’aiuto di associazioni ed istituzioni, l’inizio di futuri scambi di eventi, cultura ed arti”.