A meno di una settimana dall’inizio dell’edizione 2019 del DiVino Etrusco, iniziano a svelarsi i primi dettagli sugli appuntamenti di intrattenimento che arricchiranno – da giovedì 22 a domenica 25 agosto – la kermesse dedicata al vino divenuta appuntamento tradizionale dell’estate a Tarquinia.

E la novità di quest’anno è il desiderio di inserire, nel già ricco programma delle serate, degli appuntamenti al tramonto – quindi prima dell’apertura dei percorsi enologici e dell’animazione dello street food – tutti dedicati alla lettura, alle storie ed alle riflessioni.

Il primo appuntamento, in tal senso, si vivrà venerdì 23 agosto, alle 19, in piazza Cavour, quando ai piedi del monumento dedicato a Giuseppe Mazzini verrà allestito un salotto all’aperto che ospiterà Marco Scolastici. In una chiacchierata, naturalmente aperta al pubblico, con il direttore de lextra.news Stefano Tienforti, si partirà da “Una yurta sull’Appennino” – libro in cui Marco, raccontando la decisione di guidare l’azienda di famiglia a Macereto e la volontà di restarci anche nelle difficoltà del terremoto, di fatto racconta se stesso, il filo che lo lega alla storia della sua famiglia, la sensibilità e la determinazione che lo hanno guidato nelle scelte – per scoprire come prosegua la “resistenza” di un territorio che non si è arreso.

Sabato 24 agosto, sempre alle 19, i protagonisti saranno invece Carlo Falzetti e Daniele Mattei, che assieme al pubblico si domanderanno se “Il vino è la poesia della terra?”: un viaggio tra simboli, filosofia, sacralità, storia e letteratura che spazierà dal simposio a Cardarelli.

Infine, domenica 25 agosto Alessandro Fanelli condurrà la lettura animata per bambini di “Ragazzo Etrusco” : riuscirà Tarconte a salvare Tarkna dai Romani?

L’edizione 2019 del Divino Etrusco, inserita nell’ambito di “Lazio delle Meraviglie” della Regione Lazio, è in programma dal 22 al 25 agosto ed è organizzata dal Comune di Tarquinia in collaborazione con la Proloco Tarquinia, Divini Commercianti, Domus Artiis, Tarquinia Film Office Aps ed il patrocinio della Camera di Commercio di Viterbo.