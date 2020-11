Il sindaco di Tuscania, Fabio Bartolacci, ordina la chiusura al pubblico, dalle ore 16,00 fino alle ore 22,00, di Str. S. Pietro e Via Nazario Sauro, oltre a confermare quanto precedente disposto per la chiusura di Via della Torretta, Via PoggioBarone, Via del Turco, P.zza Vittorio Veneto, L.go Padre Alceste Piergiovanni e L.go della Rosa.

per tali zone è fatto salvo l’accesso, e il deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private e, in Via Nazario Sauro, l’accesso e il deflusso anche al Cimitero.

In caso di inottemperanza sarà applicata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 1.000,00, come previsto dall’art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito in Leg­ge 22 maggio 2020 n. 35.