Oltre cinquanta persone riunite in sette raggruppamenti di appartenenza.

E’ imponente il piano sicurezza messo in campo, durante questi ultimi mesi, in diversi incontri tra i vari organi competenti al fine di poter stilare un piano adatto a garantire la massima tutela possibile in ottemperanza alle prescrizioni della circolare Gabrielli e del decreto Minniti.

Alle riunioni, coordinate dal presidente del Consiglio con delega alla Sicurezza, Francesco Ricci e dal presidente dell’associazione Royal Wolf Ranger del Lazio, delegazione di Vasanello, hanno preso parte tutti i vari attori, coinvolti a vario titolo nella gestione di questo delicato ruolo, dall’amministrazione comunale alla Protezione Civile, dalla Polizia Locale ai carabinieri, dal comitato festeggiamenti ai carabinieri in congedo, fino ai tecnici e alla Croce Rossa.

“La nostra amministrazione ha, da sempre, a cuore la sicurezza dei cittadini – spiega Ricci – e proprio per questo che il nostro impegno è nella realizzazione di un piano di gestione emergenze studiato e condiviso con tutti i soggetti coinvolti.

A tutti loro va il mio più sentito ringraziamento, per la disponibilità e la professionalità messa in campo, che hanno permesso un tranquillo e regolare svolgimento delle feste.

Per garantire i cittadini a 360° è stato inoltre predisposto un piano antirapina e furti in villa nelle ore di minor permanenza nelle case fino alle successive ore dell’alba, un servizio coordinato, a livello organizzativo, dall’intera amministrazione, tra gestione logistica, corpo operai e mezzi comunali, gestione e coordinamento polizia locale ed organizzazione del servizio di pattugliamento in capo al consigliere Alessandro Purchiaroni, al quale vanno i miei doverosi ringraziamenti per la fattiva collaborazione e la strepitosa capacità organizzativa assunta nel ruolo.”

“Le varie e dettagliate prescrizioni previste dal piano di sicurezza – conclude Ricci – sono il frutto di un impegno costante e di un lavoro ormai decennale nel settore che è in continuo miglioramento. E’ mia ferma intenzione, infatti, continuare a dotare i nostri corpi di polizia e protezione civile sempre di nuovi mezzi ed accessori, oltre ad accrescere rapporti con enti ed organi di sorveglianza da adoperare in situazioni straordinarie.

L’obiettivo è quello di garantire al massimo la tutela dei cittadini, ai quali va comunque il mio appello di provvedere, anche in maniera autonoma, a misure preventive a garanzia delle proprie abitazioni.”