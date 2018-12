Venerdi scorso si è svolta la cena Societaria dell’Atletica Vetralla con oltre 150 invitati tra atleti e parenti, per festeggiare i successi ottenuti nel 2018 e per il tradizionale scambio di auguri in occasione delle festività natalizie. Ospite d’onore l’atleta olimpico Andrew Howe, che con molta disponibilità e cortesia si è prestato a fotografie ed autografi tra tutti i partecipanti alla cena.

Andrew Howe ha premiato i tre campioni Italiani “Libertas” e i tre campioni Regionali. Il Presidente dell’associazione Claudio Muccio ha spiegato che dal 2012, anno di fondazione della Società, i ragazzi si stanno allenando dentro il parcheggio del liceo scientifico Canonica di Vetralla, ma per i livelli tecnici agonistici a cui siamo riusciti ad arrivare e per il numero degli atleti iscritti, diventa indispensabile avere una vera pista con cui allenarci. Vogliamo, infatti, divenire un polo d’attrazione per questo meraviglioso sport.

Il presidente ha poi premiato tra una assordante tifo da stadio il Fiduciario Tecnico Marcella Tumminello e i tecnici Elisa Masci e Gianni Tomasicchio, le vere colonne portanti di questa Società.

Presenti alla cena anche gli assessori comunali Enrico Pasquinelli (Sport), Sandro Costantini (Bilancio e polizia locale) e Carlo Postiglioni (Patrimonio). Gli assessori si sono complimentati con gli atleti e l’associazione, affermando di essersi impegnati a dare all’Atletica Vetralla e ai Vetrallesi una vera pista su cui allenarsi. “Il nostro impegno è costante – ha detto l’assessore Postiglioni – I mezzi sono quelli che sono, ma avere un’associazione come la vostra ci ha permesso di riuscire ad ottenere dalla Regione Lazio il riconoscimento dell’indirizzo sportivo al liceo Canonica di Vetralla. Siete eccezionali”.

L’assessore allo Sport Pasquinelli ha aggiunto: “Mi ritrovo per il terzo anno qui davanti a tutti voi. Stiamo lavorando per cercare di arrivare a questo risultato, avere un campo di atletica e sin dal nostro insediamento ci stiamo impegnando per questo. Purtroppo è complicato per la burocrazia. Abbiamo già tenuto un nuovo incontro e la situazione si sta evolvendo per il verso giusto. L’indirizzo sportivo al Canonica approvato dalla Provincia e poi riconosciuto dalla Regione è un risultato importante. Cerchiamo di lavorare il più possibile per Vetralla e lo sport”.

A fine serata il Campione Andrew Howe ha affermato: “sono rimasto sorpreso dall’accoglienza, poche volte mi trovato di fronte ad un calore e un entusiasmo così trascinante, siete una grandissima famiglia dove si respira un’aria di positività. Vi prometto di portare questa esperienza dentro di me e su tutti i campi d’atletica dove mi allenerò e gareggerò”.

E noi speriamo che questa emozione la porti più in alto possibile a Tokio 2020.