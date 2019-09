L’AMMINISTRAZIONE SI ATTIVA ALLA REGIONE PER LE FAMIGLIE CHE LAVORANO ALLA FARNESE PNEUMATICI

In apertura del Consiglio Comunale di oggi il sindaco Francesco Coppari ha espresso “piena solidarietà dell’amministrazione tutta ai lavoratori della Farnese Pneumatici. A tal proposito è intenzione di questa amministrazione attivarsi presso la Regione Lazio per una risoluzione positiva. E’ stato fissato un tavolo di concertazione il 17 p.v., alla presenza dell’assessore politiche del lavoro della Regione, Di Bernardino, confidando in una soluzione tempestiva e risolutiva per tutte le famiglie coinvolte”.