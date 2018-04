VITERBO – “Su richiesta della Proloco Viterbo, in occasione di “La Quercia in Fiore”, dal 28 aprile – al 6 maggio, in contemporanea con San Pellegrino in Fiore, siamo stati invitati a pulire e a scoprire quanto è bella La Quercia, splendido patrimonio della nostra terra.

Il comitato cittadino spontaneo “Puliamo Viterbo”, la Proloco di Viterbo, la Parrocchia Basilica Santuario Santa Maria della Quercia e le ACLI Provinciali di Viterbo invitano tutti i cittadini di buona volontà, residenti e non, i commercianti, le associazioni e le aggregazioni non politiche a partecipare alla manifestazione di educazione civica.

PULIAMO VITERBO Task Force

“Operazione La Quercia”

Domenica 21 Aprile dalle 10.45 alle 12.30.

PROGRAMMA

ore 10:45

Accoglienza dei volontari presso il gazebo ACLI posto nei pressi della piazza del Santuario distribuzione di sacchi, guanti e mascherine.

ore 11:00

Le squadre di volontari raggiungono le vie per pulire La Quercia.

ore 12:30

Termine della pulizia e conferimento dei sacchi in luogo indicato.

Ricordiamo che questa manifestazione è organizzata come azione di educazione civica, al rispetto del bene pubblico e a valorizzare la nostra splendida città.

Non è una manifestazione politica o di contestazione contro i nostri amministratori.

Impariamo insieme ad amare la nostra città!

Note tecniche e informative:

Il Comitato spontaneo ha chiesto a tutti i partecipanti di rispettare, educatamente, le norme di comportamento urbano e civile, per la perfetta riuscita dell’evento.

RACCOMANDAZIONI

La pulizia va organizzata ed effettuata nel rispetto dei tempi previsti.

utilizzate i guanti e le mascherine (che poi getterete nel sacco della plastica).

È richiesta la differenziazione dei rifiuti conferiti, al fine di facilitare le operazioni di smaltimento.

NON RACCOGLIETE VETRI ROTTI O SIRINGHE O ALTRI RIFIUTI PERICOLOSI.

In città il traffico non è interrotto: fate attenzione!

È assolutamente necessario rispettare, educatamente, le norme di comportamento urbano e civile.

Per ogni problema o necessità, rivolgetevi ai VOLONTARI che saranno lungo il percorso e le vie principali.

IL COMITATO SPONTANEO PULIAMO VITERBO

