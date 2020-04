L’Università della Tuscia non si ferma e anche quest’anno propone l’Open Day per presentare l’ateneo alle future matricole e alle loro famiglie. Sarà un evento live ricco di iniziative e di tour virtuali delle strutture dell’ateneo, con la possibilità di interagire con i responsabili di orientamento dei corsi di laurea.

L’evento partirà alle ore 10.00 del prossimo 6 maggio con una sessione plenaria in cui il Rettore, Stefano Ubertini, proporrà un profilo generale dell’Università della Tuscia e della sua offerta formativa. A seguire interverranno il Sindaco di Viterbo, Giovanni Arena, che descriverà le opportunità offerte dalla città di Viterbo, e il Presidente di Lazio Disco, Alessio Pontillo, che illustrerà le opportunità per il diritto allo studio come residenze, mense universitarie e borse di studio per i poli didattici di Viterbo, Civitavecchia e Rieti.

È consigliabile iscriversi da subito al canale YouTube di ateneo per seguire l’evento: bit.ly/unitus-video.

Sono previste poi dirette live in parallelo per la presentazione dell’offerta formativa rispettivamente dell’area tecnico-scientifica e dell’area umanistico-sociale, in cui gli studenti e le loro famiglie avranno l’opportunità di porre domande specifiche sui corsi di laurea. Verranno anche illustrate le possibilità di studio all’estero offerte dall’ateneo con i suoi oltre 450 accordi di collaborazione con università ed enti di ricerca in tutto il mondo, di cui circa 300 in Europa.

Nel pomeriggio sono previsti tour virtuali nelle diverse strutture dell’ateneo come l’Orto Botanico, l’Azienda Agraria, i laboratori didattici e il Centro Ittiogenico Sperimentale Marino di Tarquinia.

Durante tutta la giornata i tutor e i responsabili di orientamento saranno a disposizione per domande, curiosità, richieste.

Per rendere l’esperienza il più efficace possibile si raccomanda di compilare il modulo disponibile a questo indirizzo: bit.ly/orientamentounitus

Dalle 14.30 in poi sarà possibile svolgere i test di ingresso, richiedere assistenza e prenotarsi per le prossime sessioni a distanza, seguendo le istruzioni disponibili a questo indirizzo: bit.ly/unitus-test.