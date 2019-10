La sede è la Sala Don Mario Gargiuli in Via Zazzera. Inizio lezioni da lunedì 7 ottobre 2019

Da lunedì 7 ottobre 2019 a Viterbo tornano i corsi di teatro della Compagnia Tetraedro. La scuola di teatro è attiva alla Sala Don Mario Gargiuli in Via Zazzera 23/25 (traversa di Via San Lorenzo, presso il complesso parrocchiale di Santa Maria Nuova) e i corsi si svolgeranno durante la settimana in diverse fasce orarie, per tutte le età.

I corsi saranno seguiti dai professionisti della Compagnia Tetraedro, che si avvalgono di un’esperienza pluriennale nel lavoro di teatro con i bambini, con gli adolescenti e con gli adulti, nonché con le scuole e altre realtà sociali dedicate all’inclusione. Sono previsti anche corsi professionalizzanti per coloro che hanno già alle spalle esperienze di teatro e che vogliono approfondire o continuare la loro formazione.

Chi non ha mai avuto esperienza e vuole approcciare al teatro per la prima volta quest’;anno, per la compagnia Tetraedro è il benvenuto e gli organizzatori tengono a sottolineare che il tipo di lavoro proposto tende non solo a fornire alla persona stessa degli strumenti attoriali legati all’uso del corpo e della voce, ma anche ad esplorare il lavoro di gruppo fondamentale sulla scena e per l’esperienza di vita di ciascuno di noi. Per i più piccoli invece si tratta principalmente di un’esperienza di gioco, ma anche un primo avvicinarsi al racconto e al lavoro sul ritmo e sul canto. Gli adolescenti avranno modo di confrontarsi fra loro e di avere un referente preparato anche per i dubbi e le controversie che attraversano questa particolare età.

Dallo scorso anno la compagnia Tetraedro ha aperto a Roma anche un corso di clown e teatro comico per ragazzi e ragazze dai 17 anni in su. Per tutti i dettagli sui corsi il programma qui di seguito seguito o sulla pagina Facebook: Tetraedro Compagnia Teatrale – Info: [email protected] – Francesco 368 3750512 – Ylenia 349 1591280.