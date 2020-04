ANGSA LAZIO SEZIONE DI VITERBO , l’unica associazione di genitori rivolta esclusivamente all’autismo è presente sul territorio dal settembre 2017 .

Il 2 aprile di ogni anno è dedicato alla consapevolezza dell’autismo tingendo il mondo di BLU …Il BLU, il colore scelto come emblema delle molte manifestazioni che vanno sotto il nome di disturbi dello spettro autistico, ma per i soggetti autistici le giornate dovrebbero essere colorate tutto l’anno , non solo oggi .

SI PARLI DI AUTISMO ….MA SEMPRE NON SOLO OGGI !!

In occasione di questa giornata e del periodo buio che tutti viviamo le referenti ANGSA LAZIO SEZ. DI VITERBO hanno contattato ed inviato il decreto della REGIONE LAZIO.REGISTRO UFFICIALE. Int. 0243267. 24-03-2020, ai comandi della Polizia Comunale , ai Carabinieri, alla Polizia Stradale ed in Questura . Un decreto che da un po’ di libertà ai soggetti autistici che restando sempre in casa potrebbero soffrirne e rischiare di perdere tutte le competenze acquisite .

Per questo mese di Aprile la sezione viterbese di ANGSA LAZIO aveva in programma diversi eventi per sensibilizzare e far conoscere l’autismo. Il 29 marzo avevamo organizzato una manifestazione in piazza con una associazione proveniente dalla Toscana e che poi avrebbe raggiunto la sede di ANGSA LAZIO a Roma . Oggi avremmo dovuto avere un incontro con delle classi dell’istituto Santa Rosa di Viterbo proprio per parlare di autismo ed avvicinare i giovani a questa realtà , per l’occasione si ringrazia il personale docente ed il professore UGO LONGO per essersi resi disponibili. Il giorno 5 marzo invece era pronto un “WALKING FOR AUTISM” organizzato da un runner esperto Bruno Buzzi , la città si sarebbe colorata tutta di BLU. Ci auguriamo di riproporre questi eventi non appena l’emergenza che ci ha bloccati ce ne dia la possibilità.