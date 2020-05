Il 28 e 29 maggio si terrà una conferenza interamente digitale promossa dall’International Sociological Association (ISA), e in particolare dal Research Committee 26 on Sociotechnics and Sociological Practice presieduto dalla professoressa Flaminia Saccà, ordinaria all’Università della Tuscia, in collaborazione con la professoressa Nataliya Velikaya della Russian State University for the Humanities. La conferenza coinvolgerà studiosi provenienti dall’Italia, dalla Polonia, dalla Grecia, dalla Bielorussia, dagli Emirati Arabi Uniti, dalla Russia e dall’India, per affrontare insieme il tema delle disuguaglianze in un mondo sempre più globalizzato. L’attualità della disuguaglianza sarà discussa attraverso le categorie concettuali consolidate nella tradizione sociologica, con un interrogativo di fondo che riguarda proprio la necessità di far fronte a nuove disuguaglianze e nuovi scenari di convivenza con la diversità in termini di genere, di cultura politica, di dinamiche sociali, di mobilità internazionale e di profondi cambiamenti demografici nelle società contemporanee. L’evento inizierà giovedì 28 maggio alle 11 con una plenaria d’apertura. Venerdì 29 maggio alle 9, la seconda sessione affronterà la disuguaglianza dal punto di vista delle culture politiche. La terza sessione inizierà alle 11 di venerdì 29 maggio con l’obiettivo di discutere le disuguaglianze sociali e culturali di fronte al mutamento e alla complessità. La conferenza si concluderà con la quarta sessione, prevista venerdì 29 maggio alle 14, che si concentrerà sulle migrazioni, l’integrazione e i cambiamenti demografici. Tutti gli studenti del corso di laurea magistrale in Scienze della Politica, della Sicurezza Internazionale e della Comunicazione Pubblica partecipanti potranno intervenire in un workshop a loro dedicato che si svolgerà il 1° giugno e che prevede attività di mappatura concettuale, discussione, lavoro in gruppo e presentazione. Tutte le sessioni saranno trasmesse live sulla pagina Facebook di ISARC26, all’indirizzo: https://www.facebook.com/ISARC26/