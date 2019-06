«Bentornato! Dopo quasi un anno di letargo si è risvegliato il circolo Pd di Grotte Santo Stefano. Ne sono felice. Davvero. Sono felice altresì – replica l’Assessore ai servizi e ai lavori pubblici per gli ex comuni, Elpidio Micci, alla denuncia del PD di Grotte Santo Stefano – che la sezione locale del Pd sia tornata a fare politica. O meglio, a fare un’azione di controllo, come qualcuno del circolo riporta. Già, qualcuno.

Perchè non ci è dato sapere l’autore delle note apparse sulla stampa locale. Non una firma con nome e cognome, ma genericamente il circolo Pd della frazione. Tornando all’azione di controllo, mi chiedo dove fossero i vari rappresentanti del partito durante il quinquennio che ha visto la precedente amministrazione al governo del territorio comunale, tra l’altro con due autorevoli esponenti di maggioranza.

Non solo hanno lasciato irrisolte le criticità del territorio, ma hanno tollerato l’interruzione di importanti e funzionanti servizi, utili agli abitanti. Vogliamo parlare della chiusura per circa due anni del centro ecologico riaperto lo scorso marzo dall’amministrazione Arena?

Vogliamo parlare dell’interruzione del servizio di vendita dei buoni per la mensa scolastica, ripristinato sempre da questa amministrazione? Oppure vogliamo parlare dell’unico cantoniere che la passata amministrazione ha pensato bene di trasferire a Viterbo?

Con il nostro impegno siamo riusciti in questi ultimi mesi a poter contare su tre cantonieri, due volte a settimana, martedì e giovedì. Già cosi, siamo ben oltre l’operato della precedente amministrazione.

La strada è indubbiamente in salita, stiamo combattendo le molteplici criticità con ogni mezzo e con il supporto di ogni dipendente; alla scadenza del quinquennio saranno le persone a giudicare e di certo non solo il circolo del Pd.

Data la mia posizione di assessore delegato continuerò a impegnarmi in egual modo per tutte le frazioni del territorio comunale. Capisco il ruolo dell’opposizione, ne comprendo a pieno gli intenti, ma venire attaccati a mezzo stampa dal Circolo del Pd su tematiche che nella precedente amministrazione erano state oggetto di fallimento politico non è accettabile. Mi preme inoltre comunicare ai cittadini che le opere intraprese in questo primo anno di attività, essendosi concluso tutto l’iter burocratico e amministrativo, saranno fruibili entro l’estate».