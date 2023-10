Martedì 17 ottobre, presso il Teatro della Sede Centrale dell’Istituto Comprensivo Carmine di Viterbo i ragazzi della Scuola Secondaria I Grado Tecchi e le classi quinte della Scuola Primaria Grandori e della Scuola Primaria De Amicis hanno incontrato i grandi campioni dello sport italiano Carlo Molfetta (Taekwondo), Marco Cima (Scherma Paralimpica) e Chiara Vincenzi (Ginnastica Artistica), accompagnati da Paolo Borroni, Presidente di Confsport Italia.

L’incontro, che è stato moderato dall’olimpionica Cristina Chiuso, rientra nel progetto “Volo alla ricerca di un sogno“, approvato e finanziato dalla Regione Lazio e condiviso con l’I.C. Canevari di Viterbo.

Scopo del progetto è quello di veicolare lo sport tra i giovani al fine di promuovere una società pacifica, inclusiva, sana, multiculturale.

Durante l’incontro i Campioni Sportivi si sono confrontati con gli studenti attraverso le loro storie, i loro successi, le emozioni e i percorsi di vita, affrontando temi molto importanti, quali il fair play, la lotta al doping, l’inclusione, il bullismo e il cyberbullismo.

Un evento di grande interesse per i nostri ragazzi e al contempo un momento di intensa partecipazione, per ribadire l’importanza dello sport, inteso come efficace strumento di contrasto e prevenzione del disagio giovanile, nonché metodo di formazione personale.

I valori alla base dello sport, come l’impegno, la perseveranza, il rispetto delle regole, il lavoro di squadra, sono potenti mezzi per migliorare la vita degli individui e della collettività, per la promozione e il rispetto dei diritti umani e per uno sviluppo socio-economico equo e solidale.

I tre Campioni Sportivi sono stati a disposizione degli alunni dalle ore 10:00 alle ore 13:00, hanno risposto a molte domande e si sono resi disponibili per firmare tutti gli autografi richiesti in uno splendido clima di passione sportiva e di condivisione.