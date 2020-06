«Il 25 maggio 2020 tutti abbiamo assistito all’ennesimo caso di abuso di potere e razzismo con l’uccisione di George Floyd da parte di un poliziotto, Michael Chauvin insieme ad altri testimoni e complici. Da qui si diffonde il movimento Black Lives Matter.

Riteniamo fondamentale quindi come rappresentanti degli studenti e studenti stessi aderire a questo movimento tanto travolgente e tanto importante.

L’Art. 3 della nostra Costituzione recita infatti: “è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”. La Costituzione è chiara: rimuovere ogni forma di razzismo e discriminazione è un dovere, non una scelta, e crediamo che per farlo si debba puntare tutto sull’educazione e l’istituzione scolastica.

La scuola è il luogo dell’educazione, dell’istruzione e quindi del sapere per eccellenza, un sapere che non discrimina, libero, aperto, rappresentando infatti la prima palestra di democrazia.

“La ​cultura​ è ​organizzazione​, è conquista di ​coscienza​ superiore, per la quale si riesce a comprendere​ il proprio ​valore​ storico, la propria ​funzione​ nella ​vita​, i propri ​diritti​, i propri doveri​.” è così che Antonio Gramsci ci spiega il valore del sapere e della cultura. La scuola per noi è alla base della lotta contro il razzismo, ci insegna a vivere insieme, ci insegna la fratellanza, uguaglianza e il valore della comunità.

Diciamo basta al razzismo, diciamo basta alle violenze e alle discriminazioni e per farlo, scenderemo in piazza il 13 giugno portando tutto il nostro supporto e tutte le nostre energie affinché la morte di George Floyd come di tutte le altre vittime non sia stata vana.

Come rappresentanti di Consulta e di Istituto quindi rivolgiamo un invito aperto a tutti gli studenti delle scuole di Viterbo e provincia. We can’t breathe!»

La nota è firmata da:

Bianca Piergentili Presidente della Consulta di Viterbo

Federico Caciagli rappresentante di Consulta dell’istituto Dalla Chiesa Paolo Maurizi rappresentante di Consulta dell’istituto Dalla Chiesa Eleonora Torri rappresentante d’Istituto dell’istituto Dalla Chiesa Aurelio Corrias rappresentante d’Istituto dell’istituto Dalla Chiesa Massimo Macchioni rappresentante d’Istituto dell’istituto Dalla Chiesa Mattia Mancini rappresentante d’Istituto dell’istituto Dalla Chiesa

Carlotta Ziino Colanino rappresentante di Consulta dell’istituto Einaudi Caterina Pappalepore rappresentante di Consulta dell’istituto Einaudi

Bianca Piergentili rappresentante di Consulta del Liceo Buratti Fausto Randazzo rappresentante di Consulta del Liceo Buratti