Un padre dal carattere volubile e un bambino silenzioso lasciano la città per aprire un maneggio tra il fango e la solitudine della campagna; uno scrittore cerca ripetutamente di innamorarsi davvero, per capire ogni volta di volere tutt’altro e in tutt’altro modo; un piccolo e morigerato imprenditore viene travolto dall’arrivo di una donna tanto appassionata quanto ingestibile; una moglie scettica, indipendente e sicura di sé sospetta di essere stata scelta per una rivelazione mistica; un prete ribelle combatte contro la pressoché totale scomparsa del Male nel mondo.

Curiosi, burberi, inafferrabili, irrisolti e romantici, oppure fragili, buffi, egoisti e testardi, sono i personaggi de Le guarigioni che si muovono nelle loro storie con l’andamento irregolare e imprevedibile di una vita che sposta i cartelli e confonde le direzioni, per irriderli e confonderli ogni volta.

Uomini (e donne) che combattono contro gli eventi e le loro stesse idiosincrasie, per provare a trovare, se non le risposte, almeno le domande giuste da porsi, lungo un filo comune ma ben dissimulato che raccoglie assieme questi cinque racconti: microcosmi di amore, lotta, impazzimenti e visioni.

L’incontro con Kim Rossi Stuart chiude il programma degli eventi estivi del Tuscia Film Festche dal 13 al 17 novembre 2019 si trasferirà in Germania per la sesta edizione dell’Italian Film Festival Berlin, promosso e organizzato dal Tuscia Film Fest in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia, il locale Istituto Italiano di Cultura, il Mibac, l’Agenzia Nazionale del Turismo – Enit e l’Assessorato al Turismo della Regione Lazio.