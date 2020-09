Viterbo

Tempo instabile nel corso della giornata con piogge e acquazzoni diffusi sia nella mattinata sia poi al pomeriggio; la situazione meteo non subirà variazioni in serata. Temperature. Temperature comprese tra +12°C e +22°C.

Lazio

Tempo instabile per l’intera giornate con piogge e temporali localmente intensi sui settori centro-meridionali sia in mattinata sia poi al pomeriggio; in serata le precipitazioni potranno ancora interessare tutto il Lazio.

AL NORD

Maltempo intenso al mattino sulle regioni settentrionali con piogge diffuse, fenomeni presenti anche al pomeriggio e in serata sul settore orientale mentre ad ovest andremo incontro ad un miglioramento. Neve in arrivo su Alpi e Appennino fino a 1200-1500 metri di quota.

AL CENTRO

Ennesima giornata caratterizzata dal maltempo anche sulle regioni centrali d’Italia con piogge e temporali diffusi specie su Toscana, Umbria e Lazio. Attenuazione dei fenomeni solo in nottata.

AL SUD E SULLE ISOLE

Alto rischio nubifragi al meridione, specie su Sardegna, Campania e Calabria. Tempo più stabile e soleggiato solo in Sicilia e in Puglia dove le precipitazioni potrebbero arrivare solo dalla sera.

Temperature in sensibile calo al centro-nord Italia, stazionarie al sud.