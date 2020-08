Viterbo

Tempo stabile nel corso del fine settimana con sole prevalente sia nella mattinata di sabato sia nella mattinata di domenica; nelle ore pomeridiane e serali il tempo si manterrà stabile con qualche nube in più. Temperature comprese tra +18°C e +35°C.

Lazio

Ampi spazi di sereno nella mattinata di sabato su tutto il territorio, locali temporali al pomeriggio sul Basso Lazio; isolati fenomeni anche nella serata. Tempo asciutto domenica con sole prevalente al mattino sull’intera regione, qualche nube in più tra il pomeriggio e le ore serali.

AL NORD

Tempo prevalentemente stabile e asciutto per tutto l’arco della giornata con qualche innocua nube in transito al mattino su Lombardia, Emilia occidentale e Liguria. Possibilità di deboli acquazzoni sui rilievi alpini centro-orientali.

AL CENTRO

Inizio di giornata con ampie schiarite ovunque, nubi in aumento al pomeriggio tra Lazio e Abruzzo con possibilità di isolati temporali in estensione al litorale pontino. Migliora in serata.

AL SUD E SULLE ISOLE

Acquazzoni al mattino sulla Sicilia nord orientale, aumento dell’instabilità al pomeriggio su Basilicata, Puglia e Calabria con acquazzoni e temporali sparsi. Fenomeni più radi su Campania e settori siciliani meridionali.

Temperature attese in generale aumento specie al centro-nord.