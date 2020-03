La precoce individuazione dei soggetti positivi rappresenta una delle misure più efficaci per arginare il contagio e la diffusione dell’infezione da coronavirus .

Si rende quindi necessaria la rapida realizzazione dei tamponi con la ricerca di laboratorio del virus in tempi rapidi e h24 per individuare e poi isolare i positivi .

Riteniamo necessario l’inserimento dell’eccellente laboratorio analisi di Viterbo nella rete COVID 19 affinché i tamponi possano essere rapidamente analizzati nel nostro ospedale decongestionando lo Spallanzani e il policlinico Gemelli.

Chiediamo al Presidente Nocchi di sollecitare con determinazione e urgenza la Regione Lazio affinché provveda a colmare questa lacuna al fine di aumentare l’efficacia dell’azione di contenimento della infezione da coronavirus in questo particolare momento di diffusione della malattia .