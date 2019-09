Ancora una volta le foto sono molto più eloquenti di tante parole. Le nostre testimoniamo la bellissima immagine di migliaia di persone che oggi hanno scelto il nostro evento-mercato a Viterbo tra le tante manifestazioni domenicali proposte nel Lazio e nella Capitale.

“L’accoglienza della gente a Viterbo ci ha entusiasmato – commenta a caldo Andrea Ceccarelli, il Presidente del Consorzio – Si percepiva proprio che c’era gioia, aria di festa, e l’attesa di rivedere le nostre boutique a cielo aperto. Da parte nostra, che amiamo davvero questa città, un grazie di cuore, oltre che a questo meraviglioso pubblico, va all’amministrazione comunale, in particolare al bravo Assessore Alessia Mancini, che ha ben compreso come questo evento sia così amato in questa città e contribuisca a promuovere l’indotto e l’immagine turistica della città, visto attiriamo sempre un pubblico di almeno ventimila persone. A suggello di questa bella giornata, anche nella centralissima Piazza Ghiaia di Parma, decine di migliaia di nostri fans non hanno voluto mancare l’incontro con lo shopping artigianale, glamour e conveniente delle nostre bellissime bancarelle“.

Così si chiude il weekend che ha visto impegnato il nostro originale Consorzio su due fronti, ancora una volta per venire incontro alle richieste di diverse zone d’Italia di ospitare lo spettacolo unico delle nostre boutique a cielo aperto.

Il calendario de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi per la stagione autunno/inverno sta sempre più entrando nel vivo e la prossima settimana, infatti, propone l’atteso ritorno nel Veneto: saremo impegnati infatti sabato a Portogruaro (Venezia) e domenica a Castelfranco Veneto (Treviso), in entrambi i casi nelle location più centrali della città. Vi aspettiamo! Gli Ambulanti di Forte dei Marmi, marchio di qualità unico, originale e garantito.