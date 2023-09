È iniziata ieri alle 16:30 la distribuzione dei 152 kit scolastici ai bambini delle famiglie in carico alla struttura, grazie all’importante contributo di OTB Foundation, la non profit del gruppo di moda OTB, creata dall’imprenditore veneto Renzo Rosso. Presenti all’evento i genitori, le insegnanti dei bambini della scuola primaria e secondaria di primo grado, oltre ai volontari dell’emporio.

Ogni kit completo è costituito da zaino, quaderni, penne, matite, righe, squadre, temperini, gomme, dizionari, evidenziatori, pastelli. Un prezioso set da portare con sé per affrontare al meglio l’anno scolastico in avvio. I beneficiari sono minori di età compresa tra i 6 e i 14 anni, parte dei nuclei famigliari attualmente in carico al centro di Piazzale Porsenna nel quartiere Santa Barbara che ad oggi conta un’utenza di 248 nuclei familiari, un totale di circa 730 persone che vivono in grave difficoltà economica.

“In Italia, sono milioni le persone che vivono in condizioni di povertà assoluta e a questo si aggiunge il fatto che il 20% della popolazione è a rischio povertà ed esclusione sociale. È in questo scenario che OTB Foundation ha deciso di mettere a disposizione dei contributi economici per l’avvio di nuovi empori solidali o per l’ampliamento di quelli già esistenti.” afferma Arianna Alessi, Vice Presidente di OTB Foundation. “Abbiamo premiato l’emporio solidale ‘I Care’ di Viterbo perché oltre a rispondere ad una situazione di emergenza sempre più diffusa, realizza un progetto incentrato sulla povertà relazionale ed educativa, prendendosi cura in particolar modo dei più piccoli attraverso una molteplicità di iniziative lodevoli e molto concrete, come piace alla nostra Fondazione: dal doposcuola alle attività sportive fino all’assistenza sanitaria.”

Tra le attività gratuite dedicate ai più piccoli sono previste infatti la partecipazione per tutto l’anno scolastico, due pomeriggi a settimana, ad un doposcuola organizzato in emporio per i ragazzi della primaria, la frequenza a corsi sportivi annuali, iniziative estive outdoor (parchi, lago, mare, piscina, laboratori formativi e molto altro), un regalo per il compleanno, assistenza specialistica pediatrica e odontoiatrica, visite mediche generiche e specialistiche, screening oculistico oltre all’accesso gratuito a farmaci.

“OTB Foundation da sempre sostiene progetti che mettono al centro i più piccoli. Oggi purtroppo non mi è possibile presenziare alla consegna e conoscere personalmente questi meravigliosi bimbi – prosegue Arianna Alessi – ma sono certa che presto non mancheranno le occasioni e nel frattempo, abbiamo aggiunto un piccolo dono che va ad integrare il kit inziale offerto in dotazione.”

“Ringraziamo OTB Foundation per l’importante riconoscimento. Nel corso di questi anni abbiamo avuto modo di percepire, giorno dopo giorno, come i bambini delle famiglie in condizioni di povertà avessero bisogno oltre al cibo di opportunità in grado di rendere la loro vita di relazione “la più normale possibile” – afferma Domenico Arruzzolo, presidente di Viterbo con Amore ODV – “operando in un’ottica di Punto di Comunità abbiamo introdotto dei nuovi servizi resi possibili dal costante e appassionato impegno delle volontarie e dei volontari dell’Emporio.”

OTB Foundation è nata nel 2006 come organizzazione non profit del gruppo OTB. Creata con la missione di agire prontamente e concretamente in situazioni di emergenza e migliorare la vita delle persone in maniera sostenibile garantendo loro uguali opportunità, opera in Italia e nel mondo attraverso specifici criteri di selezione: impatto sociale diretto, sostenibilità ed innovazione. Dalla sua nascita ad oggi, OTB Foundation ha investito in oltre 350 progetti di sviluppo sociale nel mondo, con un impatto diretto sulla vita di circa 350.000 persone.

L’emporio solidale ‘I Care’ di Viterbo è attivo dal maggio del 2018. E’ oggetto di una convenzione con il Comune di Viterbo rinnovata nel maggio2021 per ulteriori 3 anni. E’ convenzionato con il Banco Alimentare del Lazio per i prodotti FEAD e con Angeli in Moto ODV per le consegne domiciliari. Oltre 1000 famiglie sono stati accolte in Emporio, dopo un’accurata verifica delle condizioni socio-economiche del richiedente, incluso il requisito di base per l’ammissione alla spesa solidale per 1 anno: ISEE inferiore a 6000€. Nel 2020 e nel 2022 con l’Ass. ABC ha sviluppato progetti di comunità.