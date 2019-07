Proseguono le aperture straordinarie a Palazzo Doria Pamphiljdi San Martino al Cimino (Vt), riaperto dalla Regione Lazio nell’ambito della Campagna ART BONUS, finalizzataal recupero di immobili del patrimonio regionale e alla riapertura a favore della comunità.

Gli eventi sono svoltiin collaborazione con LAZIOcrea e le Associazioni Sanmartinesi coordinate dalla Confraternita del S. S. Sacramento e S. Rosario e dalla Pro Loco di San Martino al Cimino.

Dopo il grande successo riscosso durante le scorse aperture straordinarie, per il mese di agosto verranno riproposte le performances teatrali in costumi d’epoca per far rivivere la cosiddetta “ottobrata sanmartinese”: l’episodio si svolse nel 1653, quando, ai primi di ottobre, il pontefice Innocenzo X Pamphilj , si mise in cammino da Roma verso San Martino al Cimino, dove giunse il 10 ottobre, pernottando presso il Lago di Vico con una piccola corte in cui era incluso l’architetto Francesco Borromini. La visita del pontefice ebbe come esito quello di iscrivere San Martino al Cimino nell’ albo delle città pontificie; in questa circostanza il Pontefice esclamò infatti a proposito del nuovo borgo, ritenuto urbanisticamente all’avanguardia:« Non oppidum sed urbem non urben sed orbem!» ovver : “Non un borgo ma una città, non una città ma il mondo!” Sempre durante questa visita, il Pontefice inaugurò inoltre l’attuale Porta Romana a Viterbo , allora chiamata appuntoPorta Innocenziana. I protagonisti più importanti di questo episodio-cardine della storia sanmartinese, possono essere individuati in Papa Innocenzo X Pamphilj, Donna Olimpia Maidalchini Pamphilj, Francesco Borromini ed altri due personaggi della corte papale. Nel corso delle performances si ammirerà l’anticoHospitaledei pellegrini che transitavano per la via Francigena, conosciuto colloquialmente come Sala del Cantinone e, nel piano rialzato, si visiterà laSala Aldobrandini e, infine ilPiano nobile, caratterizzatoda una serie di sale con eleganti soffitti a cassettone e fregi decorati, che confluiscono nellasala Donna Olimpiaimpreziosita da un grande camino.

Performances teatrali: 4-9-11 agosto: ingressi ore 21.00 – Quota di partecipazione€ 10,00 a persona. Il ricavato sarà destinato al restauro e alla riqualificazione delPalazzoDoria Pamphilj.

“ La notte delle stelle”: osservazione astronomica 10 agosto ore 21.30 -ingresso libero Osservazioni astronomichecon un potente telescopio, e consulenza divulgativa: i visitatori saranno guidati all’osservazionedei più interessanti oggetti celesti visibili al telescopio grazie agli strumenti messi a disposizione da Accademia delle Stelle. Durante le osservazioni verrà effettuata anche una “guida al cielo”: utilizzando un laser in grado di puntare le singole stelle saranno illustrate stelle, costellazioni e pianeti, in un percorso conoscitivo della volta celeste.

Il Palazzo Doria Pamphilj fa parte della Campagna ART BONUS che consente ai Sostenitori di effettuare erogazioni liberali per il Patrimonio storico-artistico regionale, con un credito d’imposta del 65%.

Per info e prenotazioni: [email protected] Telefono: 347 8709572 dalle ore 10 alle ore 18. Per le informazioni su Art Bonus e per le donazionionline: www.regione.lazio.it/artbonus Pagina Facebook: www.facebook.com/palazzodoriapamphilj