La Regione Lazio comunica che l’ATO 1 Lazo Nord Viterbo è beneficiario di un finanziamento pari a euro 8.648.898,00 da parte del MASE (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica), in riferimento al PNRR Missione 2, Componente 4 – Linea di investimento 4.4 “Investimenti in fognatura e depurazione”.

La fattiva collaborazione tra Talete S.p.A., le Amministrazioni e l’Ente di Governo ha consentito il raggiungimento di questo importante risultato per il territorio della provincia di Viterbo.

In particolare, i progetti finanziati sono tre e riguardano gli impianti di depurazione del Comune di Orte (commissariato dalla Regione per il trasferimento del SII) e del Comune di Viterbo ed il rafforzamento del sistema di collettamento delle acque reflue dell’anello circumlacuale del lago di Bolsena. Il tutto per un importo complessivo superiore a otto milioni di euro.

“Il risultato conseguito” – dichiara l’Amministratore Unico Talete, ing. Genova – “è frutto del lavoro di alto profilo professionale degli uffici. Ringrazio i tecnici e gli impiegati per l’impegno profuso per il conseguimento di questo rilevante obiettivo. In una prospettiva di medio termine l’azienda punta a efficientare tutti gli impianti in collegamento costante con l’Ente di Governo”.

Il Presidente dell’EGATO1 Lazio Nord Viterbo Alessandro Romoli dichiara: “La costante attività di ricerca dei finanziamenti da parte della Segreteria Tecnico Operativa del nostro Ente d’Ambito, è volta alla tutela dell’Ambiente, al miglioramento del Servizio Idrico Integrato ed a garantire una elevata qualità del Servizio ai Cittadini della Provincia di Viterbo. Siamo lieti che questo finanziamento sia andato a buon fine, anche perché punta a risolvere l’annosa questione dell’infrazione Comunitaria che riguarda il Comune di Orte. Ma il nostro lavoro prosegue.” – continua il Presidente Romoli – “Infatti proprio oggi abbiamo inviato una nota al MIMS, per garantire che un altro progetto già selezionato positivamente, che riguarda la riduzione delle perdite idriche per 18 milioni di euro, possa essere avviato entro l’anno corrente. Confidiamo che anche questo importante finanziamento possa essere assegnato per continuare il necessario ammodernamento del Sistema Idrico Integrato, oramai non più rimandabile.”

È importante rimarcare comunque” – conclude Romoli – “che permane la problematica relativa alla necessità per il Gestore Talete Spa di reperire ulteriori risorse economico-finanziarie, per consentire la realizzazione del Piano degli Investimenti volto alla modernizzazione e all’efficientamento delle reti e degli impianti, per affrontare la quale questa Presidenza sta avviando specifiche attività di confronto a tutti i livelli istituzionali.”