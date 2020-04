Tempo asciutto nella giornata con sole prevalente al mattino, qualche nube in transito nelle ore pomeridiane. In serata i cieli saranno nuovamente sereni. Temperature comprese tra -4°C e +13°C.

Lazio

Ampi spazi di sereno in mattinata su tutti i settori del Lazio; al pomeriggio la nuvolosità tenderà ad aumentare su coste e pianure ma senza dar luogo a fenomeni. Cieli prevalentemente sereni in serata o al più poco nuvolosi.

Tempo stabile e asciutto per tutto l’arco della giornata con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, qualche nube in più sui rilievi durante le ore pomeridiane ma senza fenomeni. Ampie schiarite su tutte le regioni salvo maggiori addensamenti su coste e pianure del Lazio al mattino e al pomeriggio ma senza fenomeni. Prima parte della giornata con molte nubi sulle isole maggiori associate a deboli piogge, bel tempo altrove ma con fenomeni in estensione alla Calabria al pomeriggio e in serata. Temperature minime in calo e massime in generale aumento salvo su Sicilia e Sardegna.