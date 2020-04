Giornata caratterizzata dal bel tempo con sole prevalente nelle ore mattutine e poi anche nel pomeriggio; in serata si confermano le condizioni di tempo stabile con ampi spazi di sereno. Temperature comprese tra -1°C e +14°C.

Lazio

Addensamenti sparsi in giornata sul Basso Lazio e isolate piogge al pomeriggio sui rilievi appenninici; sugli altri settori il tempo sarà stabile con ampi spazi di sereno. Tempo asciutto in serata con cieli sereni su tutto il territorio.

Altra giornata all’insegna del bel tempo con cieli sereni dalle prime ore del mattino come anche al pomeriggio e in serata o nottata. Da segnalare soltanto dei locali diturbi sulle Alpi orientali al pomeriggio.

Splenderà il sole anche su tutte le regioni del centro Italia nella giornata di domani, sole al mattino e al pomeriggio ovunque eccetto qualche nube in transito tra Abruzzo e basso Lazio ma senza fenomeni associati.

Nubi irregolari invece al sud Italia fin dal primo mattino e locali piogge sulle isole maggiori e Calabria. Tempo instabile al pomeriggio sulle isole maggiori e settori interni peninsulari con piogge o acquazzoni, residue piogge in serata sulla Calabria e Sicilia.

Temperature in aumento sia di giorno che di notte.