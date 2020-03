Tempo stabile nella giornata di sabato con sole prevalente nelle ore diurne e qualche nube in serata. Domenica sarà caratterizzata da piogge diffuse non solo nelle ore diurne, ma anche in serata. Temperature comprese tra +3°C e +18°C.

Lazio

Ampie schiarite nella giornata di sabato su gran parte della regione, in serata i cieli saranno generalmente poco nuvolosi. Locali precipitazioni nella mattinata di domenica sul’Alto Lazio, fenomeni estesi su tutta la regione per la restante parte della regione ad esclusione della costa che sarà asciutta; locali nevicate in Appennino fino 1000 metri.

Al mattino visibilità ridotta lungo le aree padane a confine tra Lombardia, Veneto e Romagna. Tempo asciutto per tutto l’arco della giornata sia sui settori alpini dove sono attesi addensamenti al pomeriggio e sia sulle aree costiere.

Tempo buono su tutte le regioni con ampie schiarite alternate a locali addensamenti, più compatti lungo il crinale appenninico ma senza fenomeni di rilievo.Nuvolosità in aumento sulle isole maggiori con possibili piogge in Sicilia entro le ore serali e notturne, bel tempo altrove ma con cieli che si faranno via via sempre più sporchi per l’arrivo di nuvolosità.

Temperature attese in calo nei valori massimi, stazionarie o in rialzo le minime.