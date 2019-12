Cieli molto nuvolosi nella mattinata ma con tempo asciutto; deboli piogge sono attese invece nelle ore pomeridiane, le quali si andranno però rapidamente ad esaurire nel corso della serata. Temperature comprese tra +7°C e +11°C.

Lazio

Tempo generalmente instabile con piogge e pioviggini diffuse nella mattinata su gran parte della regione eccezion fatta per il viterbese che si manterrà più asciutto; al pomeriggio i fenomeni interesseranno tutto il territorio e saranno localmente più intensi sul Basso Lazio. Residue precipitazioni in serata sui settori meridionali in generale esaurimento nella notte, cieli irregolarmente nuvolosi altrove.

— Giornata all’insegna del tempo instabile al Nord Italia, con precipitazioni sparse sia nelle ore diurne che in quelle serali su tutti i settori. Fenomeni anche intensi sono attesi specie sul Friuli, con neve poi sulle Alpi oltre i 1600-1800 metri. Piogge e pioviggini sulle regioni centrali soprattutto nelle ore diurne, con i fenomeni che andranno man mano esaurendosi dalla serata. Addensamenti sparsi anche compatti dalla notte su tutti i settori ma con tempo generalmente asciutto. Condizioni di maltempo al Sud, con acquazzoni e temporali che potranno assumere localmente anche carattere di nubifragio specie sui settori peninsulari. Tempo in miglioramento dalla nottata con fenomeni in esaurimento.