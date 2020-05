«Al momento – comunica il Presidente della Talete spa, Andrea Bossola, – l’unico atto emesso dalla procura di Civitavecchia che ha coordinato le indagini è una richiesta di rinvio a giudizio.

Il giudice per le udienze preliminari non si è ancora espresso su questa indagine. Nel merito vorrei sottolineare come i prelievi dal lago di Bracciano avvenuti tra il 2016 e 2017, che sono oggetto di contestazione, sono stati fatti nel rispetto di una convenzione che è sempre stata rispettata da Acea Ato2.

Nel dettaglio tengo a precisare quanto segue: Il gestore può derivare a scopo potabile dal lago di Bracciano una portata media di 1,1 mc/s e una portata massima, in casi eccezionali, di 5 mc/s, sulla base di un regolare decreto di concessione e dall’allegato disciplinare tecnico. La concessione di derivazione non stabilisce un livello idrometrico minimo per cui interrompere la derivazione.

Nel 2017 sono stati derivati dal lago di Bracciano una portata media ed una portata massima ampiamente contenute all’interno dei limiti concessori, nonostante l’emergenza idrica dichiarata a livello regionale, unico caso nella storia della Regione Lazio.

Tale prelievo d’acqua del gestore dal Lago di Bracciano ha comportato nel 2017 un abbassamento del livello del lago molto contenuto di poche decine di centimetri, a fronte di una profondità del lago di oltre 160 m.

L’ulteriore abbassamento che si è avuto nel 2017 quindi è ascrivibile alle ridotte precipitazioni, all’evapotraspirazione e/o ad altri prelievi (di cui molti abusivi) ma non certo alla derivazione idropotabile effettuata dal gestore.

Ritengo peraltro, e si dimostrerà nel corso del procedimento, che non vi sia stato alcun danno ambientale al lago di Bracciano, ma solo un abbassamento eccezionale, che deve essere comunque commisurato ad uno dei laghi più profondi dell’Italia centrale, dovuto ad un eccezionale periodo di siccità che si è avuto nel 2017; abbassamento comune, sempre nel 2017, a tutti i laghi italiani.

In ogni caso nel corso del 2017 la derivazione del gestore dal lago di Bracciano è stata definitivamente interrotta, grazie anche alle azioni di efficientamento eseguite sulla rete idrica di distribuzione da parte del gestore».

«Infine – conclude Bossola – per quanto alle illazioni circa una presunta procedura di assunzioni in Talete, diffido chiunque dal proseguire a diffondere notizie false; le assunzioni di interinali a tempo determinato a cui ci si riferisce non sono state oggetto di indagine da parte di alcuno, sono state fatte nel rispetto delle normative e delle professionalità degli interessati e comunque avviate un anno prima della mia nomina, per manifesta e riconosciuta necessità di personale nella UO gestione clienti».