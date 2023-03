Roberto Talotta scriva al Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, chiedendo il conferimento della Medaglia d’Oro al valore civile al poliziotto assistente Capo Coordinatore, Domenico Zorzino, che ha sacrificato la propria vita nel prestare soccorso ad un anziano automobilista di Anguillara.

Sig. Presidente,

con la presente vorrei proporre il conferimento della Medaglia d’Oro al valore civile al poliziotto assistente Capo Coordinatore, Domenico Zorzino, in servizio presso il Reparto Prevenzione Crimine Veneto, che ha sacrificato la propria vita nel prestare soccorso ad un anziano automobilista di Anguillara proprio qualche giorno fa, gettandosi nel fiume nel tentativo di portarlo in salvo, iniziativa che, purtroppo, si è rivelata vana per entrambi.

L’azione coraggiosa e generosa del poliziotto Zorzino, ha messo in evidenza il più alto senso del dovere e quanto può essere capace un uomo di mettere a repentaglio il suo bene più prezioso per tutelare la vita e la sicurezza di un cittadino e, come in questo caso, di un perfetto sconosciuto. La sua morte è stata una perdita non solo per la comunità dove il Zorzino risiedeva, ma ha generato forte emozione anche nella società intera e in tutte quelle persone che, coscientemente, riconoscono in questo estremo gesto un esempio di eroismo e di grande generosità che deve essere ricordato e onorato per un eroe che ha esposto la propria vita a manifesto pericolo per salvare una persona in presenza di imminente e grave emergenza.

Confidando nella sensibilità e nella giustizia delle Autorità competenti, chiedo che sia presa in considerazione la mia proposta per il conferimento della Medaglia d’Oro al valore civile al poliziotto Domenico Zorzino, quale persona che ha sacrificato la propria vita per salvare quella di un altro uomo.