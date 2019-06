L’assessore Mancini: “Dobbiamo garantire idonei livelli di servizi a residenti e turisti”

Turni degli esercizi di somministrazione, ovvero bar, ristoranti, trattorie, pizzerie, paninoteche, birrerie, caffetterie: il Comune di Viterbo emana avviso pubblico al fine di garantire idonei livelli di servizio, sia all’utenza residente che a quella turistica, in particolar modo nel periodo che va dal 9 al 25 agosto. Pertanto, gli esercenti del settore della somministrazione di alimenti e bevande che intendono chiudere per ferie le proprie attività nel suddetto periodo, dovranno inviare apposita comunicazione al Comune di Viterbo, a mezzo pec, all’indirizzo sviluppoeconomico@pec.comuneviterbo.it . Una precisazione importante. Anche l’eventuale chiusura dell’esercizio nel giorno 15 agosto e nel giorno di riposo settimanale, se effettuato e ricadente nel periodo 9-25 agosto 2019, dovrà essere comunicato come turno di chiusura per ferie.

“Le comunicazioni – si legge nell’avviso – saranno valutate dal Comune, al fine dell’emanazione delle conseguenti determinazioni volte a garantire idonei livelli di servizi all’utenza. Qualora, in base a detta valutazione, tali livelli non siano assicurati, le variazioni ai turni di chiusura verranno comunicate ai gestori. Coloro che non presenteranno la suddetta comunicazione non potranno usufruire di ferie nel periodo indicato”.

“Nel periodo che è stato indicato nell’avviso pubblico – ha spiegato l’assessore allo sviluppo economico e alle attività produttive Alessia Mancini – si concentrano prevalentemente le chiusure per ferie degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, sia nei centri storici, sia nelle zone esterne alle mura civiche del capoluogo. Qualora venisse riscontrata carenza di un adeguato livello di servizio dovuta alla contemporanea chiusura degli esercizi, stabiliremo turni di aperture obbligatorie. Questo il senso dell’avviso pubblico. Già lo scorso anno avevamo avviato un percorso di mappatura tra le varie attività aperte nel periodo a ridosso di Ferragosto, ma i tempi erano stretti. Quest’anno ci stiamo muovendo con i tempi giusti, soprattutto utili per intervenire in caso di chiusura massiccia da parte degli esercizi di somministrazione”.

La versione integrale dell’avviso pubblico è consultabile sul sito istituzionale www.comune.viterbo.it alla sezione albo pretorio, oppure alla sezione avvisi vari (http://viterbo.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza2/albo-pretorio/-/papca/display/4943426?p_auth=RNg4Pceq).