Al via i lavori di asfaltatura in via Vittorio Veneto. Lo comunica l’assessore ai lavori pubblici e alla viabilità Laura Allegrini.

L’intervento avrà inizio lunedì 14 gennaio e proseguirà nelle successive giornate di martedì 15 e mercoledì 16. Come previsto dall’apposita ordinanza, sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione su tutta la via.

Se necessario, verrà istituito anche il divieto di circolazione, consentendo il traffico solamente ai residenti, agli intestatari di passi carrabili presente sulla via e per le operazioni di carico e scarico per i titolari di esercizi commerciali.