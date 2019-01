Asfaltature in città. Oltre quelli riguardanti via Vittorio Veneto, domani 14 gennaio partiranno altri interventi che interesseranno diverse strade cittadine.

A fornire aggiornamenti è l’assessore ai lavori pubblici e alla viabilità Laura Allegrini: “Come avevamo già anticipato, questa amministrazione sta procedendo a una serie di interventi necessari al risanamento, alla riqualificazione e alla messa in sicurezza della viabilità di alcune zone della città di Viterbo. Oltre agli interventi su strada Filante e Vallalta dei giorni scorsi, domani partiranno una serie di lavori – tra cui quelli su via Vittorio Veneto – che richiederanno una serie di provvedimenti riguardanti il traffico e la sosta veicolare.

Gli interventi procederanno per fasi e saranno segnalati di volta in volta attraverso la segnaletica che verrà collocata nei tratti di strade e vie interessate dai lavori – ha aggiunto l’assessore Allegrini -. Continueremo a fornire costanti e periodici aggiornamenti sullo stato dei lavori in modo da contenere il più possibili i disagi legati ai cambiamenti della viabilità”.

Nello specifico, a partire dal 14 gennaio, la circolazione sarà regolamentata nel seguente modo:

− divieto di circolazione su strada Signorino, nel tratto compreso tra l’incrocio con strada Salamaro fino all’intersezione con strada Sterpaio (consentito il traffico ai soli residenti e agli intestatari di passi carrabili presenti su tale strada);

− divieto di circolazione su strada Salamaro, nel tratto compreso tra l’intersezione con strada Signorino e piazza dei Castelli (consentito il traffico ai soli residenti e agli intestatari di passi carrabili presenti su tale strada);

− divieto di circolazione su strada Sterpaio, nel tratto compreso tra l’intersezione con strada Ponte del Diavolo e l’incrocio con la strada provinciale (consentito il traffico ai soli residenti e agli intestatari di passi carrabili presenti su tale strada);

− divieto di circolazione su strada Serpepe, nel tratto compreso tra l’intersezione con la strada provinciale Tuscanese e strada provinciale Commenda (consentito il traffico ai soli residenti e agli intestatari di passi carrabili presenti su tale strada);

− divieto di sosta con rimozione su viale Diaz, tra l’intersezione con via Vetralla e via Fleming. Se necessario verrà istituito anche il divieto di circolazione, consentendo il traffico ai soli residenti, agli intestatari di passi carrabili presenti su tale via, ai titolari di esercizi commerciali per le operazioni di carico e scarico merci.