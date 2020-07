“Le mie congratulazioni e auguri di buon lavoro a Stefano Bigiotti, sindaco di Valentano per l’attribuzione delle deleghe all’Innovazione tecnologica, lavori pubblici, urbanistica e governo del territorio assegnate nell’ambito regionale dell’Associazione nazionale comuni italiani Anci. Il ruolo di grande responsabilità individuato all’interno di Anci Lazio per il sindaco Bigiotti è ulteriore conferma delle capacità indiscutibili dei rappresentanti di Forza Italia, che possono vantare senza dubbio competenza, professionalità ed esperienza.”

E’ quanto dichiara Gianluca Quadrini, vice coordinatore regionale di Forza Italia, che ha rivolto gli auguri a Stefano Bigiotti sindaco di Valentano in provincia di Viterbo per l’attribuzione delle deleghe all’Innovazione tecnologica, lavori pubblici, urbanistica e governo del territorio assegnate nell’ambito regionale dell’Associazione nazionale comuni italiani (Anci), deleghe impegnative e di straordinaria rilevanza che rappresentano i veri nodi strategici su cui le amministrazioni locali sono chiamate a garantire il proprio impegno per assicurare una effettiva ed efficiente ripartenza del paese in questa fase post-Covid.