Danzando i 5 Elementi, dal 2 al 5 settembre tre iniziative tra laboratori di teatro, danza, musica indiana e trekking urbano.

Il progetto artistico è proposto dall’Associazione Takitedha e dalla Scuola Kathak Italia, fondate da Rosella Fanelli, in collaborazione con Casale Pontesodo Parco-dell’Olmo, iniziativa sostenuta dal Centro Shanti Benessere.

Il progetto include un laboratorio rivolto a bambini e adolescenti (5-15 anni), alla scoperta dei 5 Elementi. Tre pomeriggi dalle 16.30 alle 18.30, presso Casale Ponte Sodo, nel Parco dell’Olmo-Viterbo, curati da Rosella Fanelli e Ilaria Passeri, ideati per regalare ai partecipanti un’esperienza in mezzo alla natura.

Il laboratorio si è svolto già a Terranova di Pollino, in Basilicata, come parte integrante del famoso Giffoni Film Festival, nel rispetto delle normative sanitarie previste da questo momento di emergenza, disposizioni che saranno rispettate anche nel laboratorio viterbese.

Sabato 5 settembre sarà infatti la volta del Trekking urbano nel Centro Storico di Viterbo, un percorso con cinque tappe scelte da Daniela Stampatori, guida turistica abilitata, attinenti ai cinque elementi protagonisti del laboratorio: aria, acqua, fuoco, terra e spazio. Il trekking offrirà la possibilità di unire le famiglie, coinvolgendo i partecipanti al laboratorio con familiari, amici e cittadini che vorranno partecipare. Partenza ore 17 da San Sisto.

Il terzo momento sarà lo spettacolo sul tema dei cinque elementi, sempre sabato 5 settembre, alle ore 21, nel Chiostro longobardo della Chiesa di Santa Maria Nuova.

Attraverso l’arte millenaria della musica e danza indiana, si creerà uno spazio energetico fatto di rituali e musiche tradizionali, frutto di un’esperienza di ricerca che crea un ponte/dialogo tra occidente e oriente.

Protagonisti della serata: Rosella Fanelli, ideatrice del progetto e coreografie; Manish Madankar, suonatore di Tabla – percussioni indiane; Guido Di Laurenzi suonatore di Mohan Veena – Chitarra indiana; Valeria Vespaziani, Danza Kathak e Bharatnatyam; Ilaria Passeri, voce narrante.

La prenotazione è obbligatoria per tutti gli eventi. Per prenotazione e info costi adesione chiamare o inviare messaggio whatsapp al 3519123220.

La manifestazione ha il patrocinio del Comune di Viterbo e rientra nell’ambito dell’Estate Viterbese.