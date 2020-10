Dalle ore 8,30 fino al termine dei lavori, nel tratto compreso tra strada Montagna e via Marche

Divieto di circolazione in via del Colle, a San Martino al Cimino, il prossimo 20 ottobre, dalle ore 8,30 fino al termine dei lavori, nel tratto compreso tra strada Montagna e via Marche. Il provvedimento, disposto con ordinanza n. 373 del 14/10/2020 del VII settore, su richiesta di un privato, si rende necessario per consentire la sosta di una piattaforma aerea e di un automezzo per la potatura di una pianta. Sarà consentito e protetto il passaggio dei pedoni.