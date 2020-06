Tempo asciutto al mattino con qualche nube sparsa, mentre nel pomeriggio si attendono brevi temporali. In serata i fenomeni andranno via via esaurendosi. Temperature comprese tra +13°C e +24°C.

Lazio

Tempo stabile al mattino con qualche nube sparsa su tutto il territorio; al pomeriggio piogge e temporali interesseranno i settori interni lasciando più asciutta la costa. Fenomeni in esaurimento in serata.

AL NORD

Ennesima giornata all’insegna del maltempo con piogge e temporali diffusi su tutte le regioni. Al mattino i fenomeni li troveremo sulle regioni nord-occidentali, al pomeriggio e in serata anche sulle regioni orientali.

AL CENTRO

La giornata inizierà con tempo stabile e ampie schiarite eccetto in alta Toscana con piogge sparse. Temporali in rapido sviluppo su Umbria, Toscana, Marche e Abruzzo, più stabile invece sul Lazio.

AL SUD E SULLE ISOLE

Locali disturbi tra Puglia e Molise con qualche pioggia o acquazzone, per il resto la giornata trascorrerà all’insegna del bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature in calo al centro-nord, in aumento al sud.

La giornata di oggi sarà caratterizzata da maltempo intenso su gran parte delle regioni della nostra penisola, rapido peggioramento al pomeriggio con fenomeni temporaleschi e grandine non solo al Nord, ma anche su Umbria, Marche, Abruzzo e Appennino meridionale. Le Temperature rimarranno tendenzialmente stazionarie e su valori inferiori la media. La giornata di domani sarà all’insegna di ulteriore instabilità dovuta all’arrivo di un nuovo impulso perturbato che porterà maltempo al Nord e sui settori interni peninsulari; il tempo si manterrà generalmente più asciutto sul Tirreno e sul Sud Italia. Per seguire tutti gli sviluppi meteorologici dei prossimi giorni, seguiteci su www.centrometeoitaliano.it