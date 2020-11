Giornata caratterizzata dal bel tempo con sole prevalente sia nel corso delle ore mattutine sia poi nel pomeriggio; in serata il tempo si conferma asciutto con ampie schiarite.. Temperature comprese tra +10°C e +14°C.

Lazio

Possibili piogge al mattino sul Basso Lazio, asciutto sui restanti settori con ampie schiarite; sole prevalente al pomeriggio su tutta la regione. In serata di confermano le condizioni di tempo stabile con cieli sereni.

AL NORD

Tempo nel complesso stabile al mattino sulle regioni settentrionali, con maggiori schiarite fra Trentino, Veneto e Friuli. Nel pomeriggio cieli poco nuvolosi su tutti i settori. In serata non sono attese variazioni, con foschie in formazione sulle pianure nella notte.

AL CENTRO

Al mattino schiarite su Toscana e Lazio, deboli piogge e variabilità sui settori Adriatici. Al pomeriggio ancora sereno sui settori Tirrenici, più coperto fra Umbria, Marche e Abruzzo. In serata precipitazioni ancora possibili in Abruzzo, tempo più asciutto altrove.

AL SUD E SULLE ISOLE

Instabilità diffusa sui settori meridionali, con piogge anche di moderata intensità fra Calabria e Sicilia e cieli sereni in Sardegna. Al pomeriggio ancora precipitazioni intense su tutti i settori peninsulari. In serata non si verificheranno variazioni, con tempo perturbato sui medesimi settori.

Temperature minime in calo al centro-nord ed in aumento al sud, massime in generale diminuzione.

