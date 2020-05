Tempo generalmente asciutto nella giornata di sabato con nuvolosità irregolare nelle ore diurne e qualche nube in serata. Tempo stabile nella mattinata di domenica, mentre al pomeriggio si attendono deboli piogge in esaurimento in serata. Temperature comprese tra +9°C e +24°C.

Lazio

Molte nubi nella mattinata di sabato su gran parte della regione con deboli piogge nel Sud; peggioramento atteso al pomeriggio sui settori interni centro meridionali con temporali localmente intensi sui rilievi. Precipitazioni residue in esaurimento nella serata. Tempo asciutto domenica mattina, mentre nelle ore pomeridiane piogge e temporali interesseranno quasi tutto il Lazio ad esclusione della costa centro settentrionale; migliora in serata.