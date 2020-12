Nuvolosità irregolare nel corso delle ore mattutine, mentre nel pomeriggio si attendono piogge sparse. Condizioni di tempo stabile nelle ore serali con cieli irregolarmente nuvolosi e precipitazioni intermittent. Temperature comprese tra +5°C e +11°C.

Lazio

Locali piogge al mattino sui settori interni, asciutto altrove; fenomeni estesi nelle ore pomeridiane su gran parte della regione ad esclusione della costa che si manterrà asciutta. In serata le precipitazioni interesseranno i settori meridionali della regione, neve oltre gli 800-900 metri sui rilievi.

—

AL NORD

Condizioni meteo in prevalenza instabili sulle regioni settentrionali del Paese con piogge diffuse e nevicate in montagna al mattino. Precipitazioni assenti solo sul Piemonte e Valle d’Aosta. Quota neve in calo al pomeriggio ed in serata con fiocchi fino a 200 metri.

AL CENTRO

Giornata nuvolosa sulle regioni centrali con precipitazioni in arrivo al mattino su Toscana e Umbria, dal pomeriggio e soprattutto in serata su tutte le regioni con nevicate man mano a quote più basse e fino a quote collinari in nottata tra Toscana, Umbria e Marche.

AL SUD E SULLE ISOLE

Giornata man mano più instabile anche al meridione con piogge dal mattino su Campania e Sardegna ed entro la notte su tutte le regioni, fino in Sicilia. Neve in Sardegna fino a 700 metri di quota ed in Appennino fino a 900 metri di quota.

Temperature in forte calo specie al centro-nord Italia.

Www.centrometeoitaliano.it

Video meteo: https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos