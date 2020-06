Instabilità diffusa nella giornata di sabato con piogge a partire dal pomeriggio, fenomeni più intensi in serata. Tempo prevalentemente più asciutto domenica salvo possibili precipitazioni nelle ore pomeridiane. Temperature comprese tra +10°C e +25°C.

Lazio

Tempo generalmente instabile nella giornata di sabato con piogge diffuse su tutti i settori a partire dal pomeriggio; fenomeni anche intensi in serata, temporali sulla costa. Più asciutto nella giornata di domenica con qualche nube su gran parte della regione, locali fenomeni sui settori interni settentrionali e sui rilievi.

AL NORD Piogge al mattino sulle regioni nord occidentali, maltempo in estensioneanche sul resto del settentrione al pomeriggio e in serata con piogge otemporali sparsi. AL CENTRO Nubi in aumento sin dalle prime ore della giornata con deboli fenomenisulle coste tirreniche. Ulteriore peggioramento nelle ore pomeridiane eserali su praticamente tutti i settori con temporali anche intensi sullaToscana. AL SUD E SULLE ISOLE Maltempo sulla Sardegna in rapido allontanamento già nel primo mattino,nubi in aumento al pomeriggio e in serata sulle zone peninsulari e inSicilia con deboli piogge possibili sulle coste tirreniche. Temperature stazionarie o in lieve aumento al centro-sud, massime in caloal Nord

