Fine settimana caratterizzato dal tempo stabile con ampi spazi di sereno nelle mattinate di sabato e domenica, qualche nube in più nel pomeriggio sempre senza fenomeni. Qualche nube sparsa anche in serata. Temperature comprese tra +13°C e +28°C.

Lazio

Tempo stabile nella giornata di sabato con ampi spazi di sereno alternati a locali addensamenti nelle ore diurne su gran parte della regione; cieli sereni anche in serata. Sole prevalente nella mattinata di domenica, qualche nube in più al pomeriggio con locali temporali sul frusinate e sui rilievi; asciutto in serata sull’intero territorio.