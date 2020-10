Sabato. Sole prevalente in mattinata, mentre nel pomeriggio si attendono piogge sparse; in serata le condizioni del tempo torneranno ad essere prevalentemente stabili. Temperature comprese tra +8°C e +17°C.

Domenica. Cieli irregolarmente nuvolosi nel corso della giornata, ma sempre senza fenomeni di rilievo; maggiori aperture nelle ore serali. Temperature comprese tra +8°C e +18°C.

Lazio

Sabato.Ampi spazi di sereno al mattino su tutta la regione, attesa poi instabilità pomeridiana con precipitazioni sparse. Fenomeni in generale esaurimento nella serata.

Domenica.Giornata caratterizzata dal tempo asciutto e da nuvolosità irregolare su tutto il Lazio sia in mattinata sia poi nel pomeriggio; in serata i cieli saranno generalmente poco nuvolosi.

AL NORD

Giornata all’insegna del tempo stabile, con nuvolosità irregolare su tutti i settori ad eccezione delle aree di confine. Schiarite al pomeriggio sulla Pianura Padana. In serata ancora tempo asciutto con piovaschi su Liguria e Veneto.

AL CENTRO

Cieli sereni o poco nuvolosi al mattino, con locali piogge su Toscana e Marche. Al pomeriggio instabilità in aumento con schiarite alternate a piovaschi su gran parte delle regioni centrali. In serata ed in nottata graduale miglioramento delle condizioni meteo.

AL SUD E SULLE ISOLE

Nubi sparse e locali piogge sui settori Tirrenici. Più asciutto su Sicilia meridionale e Puglia. Instabilità pomeridiana sulle zone Appenniniche di Campania, Basilicata e Calabria, altrove poco nuvoloso. In serata ed in nottata possibili residue piogge sulle zone sopracitate.

Www.centrometeoitaliano.it

Video Meteo: https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos