Quest’anno all’Unitus Open Day on line per studenti e famiglie. Sarà come sempre un evento ricco di iniziative e di tour virtuali delle strutture dell’ateneo, con la partecipazione attiva dei responsabili di orientamento dei corsi di laurea.

Il via alle 10 di mercoledì 6 maggio con il rettore Stefano Ubertini che proporrà un profilo generale dell’Università della Tuscia e della sua offerta formativa. Interverranno anche il sindaco di Viterbo, Giovanni Arena, che descriverà i vantaggi offerti dalla città di Viterbo, e il presidente di Lazio Disco, Alessio Pontillo, che illustrerà le opportunità per il diritto allo studio come residenze, mense universitarie e borse di studio per i poli didattici di Viterbo, Civitavecchia e Rieti.

È consigliabile iscriversi da subito al canale YouTube di ateneo per seguire l’evento: bit.ly/unitus-video . Seguiranno dirette per la presentazione dell’offerta formativa dell’area tecnico-scientifica e di quella umanistico-sociale. Gli studenti e le loro famiglie avranno l’opportunità di porre domande specifiche sui corsi di laurea.

Nel pomeriggio sono previsti tour virtuali nelle diverse strutture dell’ateneo come l’Orto Botanico, l’Azienda Agraria, i laboratori didattici e il Centro Ittiogenico Sperimentale Marino di Tarquinia.

Durante tutta la giornata i tutor e i responsabili di orientamento saranno a disposizione per domande, curiosità, richieste.

Per rendere l’esperienza il più efficace possibile si raccomanda di compilare il modulo disponibile a questo indirizzo: bit.ly/orientamentounitus

Dalle 14.30 in poi sarà possibile svolgere i test di ingresso, richiedere assistenza e prenotarsi per le prossime sessioni a distanza, seguendo le istruzioni disponibili a questo indirizzo: bit.ly/unitus-test.