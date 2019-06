La puntata con protagonista la città dei papi andrà in onda sabato 22 giugno alle 15 su Rai 1.

Terzo appuntamento con la nuova edizione del programma televisivo ideato da Fabio Di Nicola e condotto da Margherita Adamo. La trasmissione, prodotta da Siri Video, ci conduce questa volta alla scoperta di Viterbo e della Tuscia a bordo di due meraviglie tecnologiche: la nuova Volkswagen TCross, un piccolo SUV vivace e divertente, e la nuova BMW Serie 3, la berlina sportiva della casa tedesca che si rinnova nell’estetica e nella meccanica.

In questa puntata, la cui regia è affidata a Marco Speroni, la conduttrice marsalese sarà affiancata da una new entry, il pilota collaudatore ACI Matteo Colognola, insieme al quale ci illustrerà le caratteristiche dei nuovi modelli e ci accompagnerà nei luoghi più suggestivi di Viterbo: il Palazzo dei Papi, lo splendido edificio medievale con la sua elegante loggia che fu sede papale e in cui si tenne il primo e più lungo conclave della storia. E poi il quartiere San Pellegrino, il più grande borgo medievale presente in Europa e tra i meglio conservati in Italia.

Dal cuore antico di Viterbo l’itinerario proseguirà verso alcune mete imperdibili della Tuscia: il Parco dei Mostri di Bomarzo, un sito che continua a stupire e divertire i tanti visitatori, e Vitorchiano, per ammirare la statua del Moai. E ancora tanti percorsi su strade diverse per mostrare le prestazioni dei due modelli, un’immersione negli splendidi dintorni di Viterbo e tanti consigli per chi guida.

“Easy Driver, programma televisivo molto seguito dal pubblico, ha scelto nuovamente la nostra città per la promozione di due nuove vetture – ha sottolineato l’assessore alla cultura e al turismo Marco De Carolis -. Un’altra grande occasione di promozione mediatica a costo zero che ci permette di entrare nelle case degli italiani attraverso la tv”.