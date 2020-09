Dal 24 settembre fino a cessata emergenza Covid, dalle 7,30 alle 9 e dalle 12,30 alle 14,30, dal lunedì al venerdì

Istituto comprensivo Ellera, attenzione all’interdizione delle circolazione veicolare in via Venezia Giulia, nel tratto tra via Friuli e piazza Re Gustavo, dalle ore 7,30 alle 9 e dalle ore 12,30 alle ore 14,30, a partire da domani 24 settembre fino a cessata emergenza Covid19.

Il provvedimento, in vigore dal lunedì al venerdì (esclusi festivi), è stato disposto con apposita ordinanza della polizia locale, la n. 310 del 16/9/2020, e fa seguito alla richiesta dello stesso istituto comprensivo Ellera, in vista dell’apertura del plesso scolastico e nel rispetto delle misure di emergenza epidemiologica da Covid-19. Lo stesso provvedimento non interessa i veicoli a servizio delle persone disabili e gli scuolabus.