Sabato le Mascherine Tricolori manifesteranno di nuovo a Viterbo, così come in tutti i capoluoghi d’Italia. Questa volta l’appuntamento è a Piazza del Teatro, luogo più capiente, sempre alle 17.

Dopo il bel risultato di sabato scorso (raramente si vede manifestare a Viterbo in numero così alto), ci aspettiamo ancora più persone, soprattutto appartenenti al mondo del lavoro.

Ricordiamo che la manifestazione è autorizzata e che non si corre quindi alcun rischio.

Riempiamo anche piazza del Teatro, sosteniamo l’unica protesta organizzata simultaneamente da tutti gli italiani indipendentemente dalla categoria produttiva di appartenenza. La Nazione si salva tutti uniti o non si salva. L’ economia è interconnessa, se falliscono le imprese anche gli operai rimangono a casa così come mancherà il gettito fiscale per pagare gli statali. Non credete ai falsi profeti che cercano di mettere sempre gli uni contro gli altri. Gremiamo le piazze da nord a sud e facciamo parlare i Tg, incredibilmente zitti fino ad ora, di noi.

*Si prega di munirsi preventivamente di mascherine tricolori vista la scarsa disponibilità. La manifestazione non avrà simboli di partito