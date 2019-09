Diserbo meccanico combinato con spazzamento meccanizzato nel centro storico, attenzione ai divieti di sosta.

L’intervento, domani mercoledì 12 giugno, sarà effettuato a piazza San Faustino e in piazza Sallupara, in via E. Bianchi, in via del Pavone, via Prada, via Larga, via III Reggimento Granatieri di Sardegna, via Chiodaroli, via San Bonaventura, piazza della Vittoria, via Santa Maria in Volturno (in questa via, divieto di sosta di fronte ex OMNI), via C. Dobici, via dei Magliatori, via Santa Maria Elisabetta, via Santa Maria Liberatrice.

Giovedì 13 giugno l’intervento da parte di Viterbo Ambiente interesserà piazza San Sisto, piazza L. Concetti, via Niccolò della Tuccia (in questa via, divieto dalle ore 6 alle ore 12, lato sinistro senso di marcia), via della Verità, piazza Dante, piazza San Simeone, via Traversa.

Sabato 15 giugno l’intervento interesserà via Sant’Antonio e via Valle Piatta.

Nelle suddette vie e piazze, nei giorni in cui verrà effettuato il servizio, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione coattiva dei veicoli, la mattina dalle ore 5 alle ore 12. Il provvedimento sarà portato a conoscenza degli utenti della strada tramite apposita segnaletica mobile collocata almeno 48 ore prima dell’avvio delle attività di spazzamento. I veicoli trovati in sosta saranno rimossi.