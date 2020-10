FESTIVAL I BEMOLLI SONO BLU – VITERBO IN MUSICA, APPUNTAMENTO DEDICATO A SCHUBERT CON IL DUO PIANISTICO PROSSEDA-AMMARA

Al maestro romantico per eccellenza, Franz Schubert (1797-1828) è dedicato l’appuntamento di domani 8 ottobre alle ore 18, nella chiesa di San Silvestro a piazza del Gesù a Viterbo. Il concerto, che rientra nell’ambito del Festival “I Bemolli sono Blu-Viterbo in Musica” (27 settembre-7 novembre 2020), è organizzato e promosso dall’Associazione Musicale Muzio Clementi con la direzione artistica del Maestro Sandro De Palma.

Protagonisti della serata due musicisti di grande caratura, Roberto Prosseda e Alessandra Ammara, che propongono tre famose Sonate di Schubert di godibile ascolto (Sonata D 537 in la minore; Sonata D 664 in la maggiore; Fantasia per pianoforte a 4 mani in fa minore D 940, composta all’inizio del 1828 e pubblicata postuma come Op. 103).

Roberto Prosseda nasce a Latina nel 1975 e recentemente ha guadagnato una notorietà internazionale in seguito alle incisioni Decca dedicate alla musica pianistica di Felix Mendelssohn, che ha inciso integralmente in 10 CD (2005 – 2014), pubblicate in un unico cofanetto nel 2017 (“Mendelssohn Complete Piano Works”). È vincitore di numerosi premi discografici, tra cui lo CHOC di Le Monde de la Musique-Classica, il Diapason d’Or, il Best of the Month di Classic FM, il “Best of the 2012” del Leipziger Volkszeitung, il “Supersonic” della rivista Pizzicato (1/2013), la nomination ICMA International Classical Music Awards. La sua integrale delle Sonate di Mozart (2015-18) ha riscosso notevoli consensi internazionali. Ha in repertorio l’integrale della produzione pianistica di Petrassi, Dallapiccola e Aldo Clementi e numerose composizioni di autori italiani contemporanei. È coautore di tre documentari, dedicati a Mendelssohn, Chopin e Liszt, con la regia di Angelo Bozzolini, prodotti da RAI Educational e distribuiti da Euroarts. Ha curato numerosi cicli radiofonici per Radio Vaticana e Rai-RadioTre ed è autore del volume “Guida all’ascolto della musica pianistica” (Curci, 2013). Roberto Prosseda è presidente dell’Associazione Mendelssohn Italia, consulente artistico di Cremona Musica International Exhibitions e cofondatore e direttore artistico dell’Associazione di volontariato “Donatori di Musica”.

Alessandra Ammara con Roberto Prosseda suona stabilmente dal 1999, traendo dalle rispettive e intense carriere solistiche internazionali continui stimoli e spunti da riporre nell’attività del duo. Vincitrice di importanti concorsi, tra cui il Casagrande, è stata ospite di alcune delle più prestigiose sale da concerto come il Musikverein di Vienna e il Concertgebouw di Amsterdam. Come solista ha collaborato con orchestre di fama, dai Wiener ai Berliner Symphoniker, diretta da Fabio Luisi, George Pehlivanian e Bernard Labadie. Nel 2013 ha inciso per Brilliant Classics il primo CD sulla musica di Roffredo Caetani. Alessandra Ammara e Roberto Prosseda hanno inciso l’integrale di Mendelssohn per pianoforte a 4 mani, compresa la trascrizione originale delle musiche di scena per il Sogno di una notte di mezza estate, in un CD Decca uscito nel novembre 2015. Il loro repertorio comprende anche capolavori di Mozart,Beethoven, Schubert, Schumann, Brahms, e rarità di autori del Novecento, tra cui Casella, Omizzolo, Respighi, Cafaro, Castiglioni, Lombardi, Fedele.

La rassegna concertistica “I Bemolli sono blu & Viterbo in Musica 2020”, organizzata dall’Associazione Musicale Muzio Clementi con il direttore artistico Sandro De Palma, ha il sostegno della Regione Lazio (Progetti Speciali del Ministero dei Beni e le Attività Culturali), della Fondazione Carivit, si svolge in collaborazione con le Terme dei Papi, il Touring Club Italia sezione di Viterbo, l’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, Rivista Musica, Radio Classica, con il patrocinio della Provincia di Viterbo e del Comune di Viterbo; ha l’appoggio tecnico del Conservatorio di Santa Cecilia, Carramusa Group, Alfonsi Pianoforti, Balletti Park Hotel, Ristorante Il Labirinto, Associazione Amici di Bagnaia.

I biglietti sono acquistabili solo on line sul sito www.associazioneclementi.org . I concerti sono fruibili anche sulla pagina Facebook e sul canale YouTube dell’associazione e si svolgono nel rispetto delle regole dell’emergenza Covid-19.

Info – 328 7750233.