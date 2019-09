Un bando di formazione per l’ammissione di 13 allievi al corso per la qualifica professionale riconosciuta dalla Regione Lazio di “Pizzaiolo”

Voucher formativi individuali per persone disoccupate, di età compresa tra i 18 e i 40 anni, online l’avviso pubblico sul sito istituzionale del Comune di Viterbo. Per la presentazione delle domande c’è tempo fino al prossimo 14 ottobre. I candidati che intendono presentare la domanda devono essere disoccupati con età compresa tra i 18 e i 40 anni, compiuti alla data di scadenza dell’avviso pubblico e residenti nel comune di Viterbo, e possedere un valore ISEE in corso di validità non superiore a 12mila euro.

“Si tratta di una misura messa in campo dall’assessorato ai servizi sociali, rivolta alle fasce più deboli, per promuovere la formazione e fornire strumenti utili per affacciarsi sul mondo del lavoro – ha spiegato l’assessore ai servizi sociali e alle politiche giovanili Antonella Sberna –. Un progetto realizzato per aiutare quei soggetti che necessitano di migliorare il proprio bagaglio formativo per presentarsi o ricandidarsi in ambito professionale. Ci siamo concentrati su un ambito che ha prospettiva di sviluppo sul nostro mercato e può offrire opportunità reali e concrete di impiego. L’assessorato, attraverso questa misura, fornisce una carta in più a coloro che potranno usufruire, gratuitamente, di un percorso formativo, prezioso per la loro professionalizzazione”.

Nello specifico, si tratta di tredici voucher formativi individuali per la partecipazione ad attività di formazione di 350 ore per la qualifica professionale riconosciuta dalla Regione Lazio di “Pizzaiolo”.

Tutte le informazioni in merito a requisiti, termini e modalità di presentazione della domanda, sono riportate nell’avviso pubblico consultabile sul sito istituzionale www.comune.viterbo.it alla sezione settori e uffici – settore V servizi sociali – avvisi pubblici – avvisi pubblici servizi sociali

(http://comune.viterbo.it/viterbo/index.php/bandi-e-gare/bandi-di-gara/atti-amministrazioni-enti/avvisi-pubblici/avvisi-pubblici-servizi-sociali/2456-avviso-pubblico-di-selezione-per-erogazione-voucher-formativi-qualifica-professionale-di-pizzaiolo).