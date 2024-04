Esplora, crea, impara: la biblioteca comunale apre le porte alla creatività e alla scoperta con “Tana libri per tutti”

Con un finanziamento regionale in Biblioteca comunale parte il progetto “Tana libri per tutti” con una serie di attività laboratoriali, di divulgazione, formazione e conoscenza del territorio, calendarizzate per il periodo da maggio a ottobre 2024.

Un ricco programma frutto di una progettazione condivisa tra l’amministrazione comunale, la Fondazione Solidarietà e Cultura e la libreria il Bianconiglio, rivolto non solo agli adulti ma soprattutto ai ragazzi ai quali sono principalmente rivolti i laboratori e le letture animate per le fasce d’età 3-6 e 6-11 anni e tra gli 11 e i 15 anni laboratori di scrittura creativa. «Un vero e proprio restyling della biblioteca – dichiara l’assessore alla cultura Annamaria Fabi – è l’azione che abbiamo intrapreso grazie ai fondi erogati dalla Regione Lazio che ci ha permesso in prima battuta di acquistare nuove postazioni pc, migliorare la connessione wi-fi e prevedere una pannellistica con una nuova grafica che identificherà la biblioteca comunale. In seconda battuta abbiamo lavorato sulla capacità di potenziare il ruolo che la biblioteca ha nel contesto locale, rendendola un luogo versatile e ricco di stimoli. Un contenitore – conclude Fabi – aperto alle esigenze dei cittadini, vicino alle famiglie, agli studenti e punto di riferimento per i giovani perché la biblioteca è il luogo in cui l’accesso all’informazione e alla creatività è accessibile a tutti. Ringrazio la Fondazione Solidarietà e Cultura e la libreria Il Bianconiglio per credere nelle potenzialità della nostra biblioteca comunale».

“Sabato insieme-genitori e figli”, iniziative che rientrano nel “Maggio dei libri”, “A spasso per San Sisto”, laboratori, scrittura creativa e conferenze sono le micro rassegne all’interno di Tana libri per tutti. A spasso per San Sisto ci condurrà tra le molte vite del Complesso Monumentale; Maremma storie, ideato dalla libreria Il Bianconiglio, già alla seconda edizione, e patrocinato dal Comune, ci catapulterà all’interno delle opere letterarie di autori del calibro di Ravera, Restuccia, Anechoum, Pasquini, Naspini e Ranno. Tornano gli ormai classici laboratori creativi e letterature animate per i piccoli lettori ai quali si aggiunge un corso di scrittura creativa per aspiranti scrittori. Con conferenze Sabato insieme – genitori e figli professionisti del settore affronteranno un tema quello della genitorialità in cui la gioia si unisce alle sfide e ai dubbi di questo ruolo.